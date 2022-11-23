В Самарской области мобилизованные продолжают боевое слаживание на специализированных полигонах

Военнослужащие ведут огонь по учебным мишеням

В Самарской области мобилизованные проводят боевое слаживание. Военнослужащие совершенствуют работу в составе отделений.

По информации представителей, слаживание проводят на Рощинском полигоне. Специалисты подготавливают личный состав. Военным не мешают даже погодные условия, они продолжают работу не смотря на сильный ветер, снег и дождь. Служащие осуществляют боевое развертывание отделения и ведут огонь по разным типам учебных мишеней.

Мероприятия курса спланированы. Их проводят с учетом опыта СВО. Мишени имитируют живую силу и бронетехнику противника.

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