Разбил окно и помог выбраться: курский школьник героически спас женщину из горящего дома

Юному герою вручили благодарственное письмо за смелый поступок Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Школьник из Курской области этой осенью совершил настоящий геройский поступок. Мальчик, которому всего 14 лет, спас женщину из горящего дома. Произошло все вечером 6 октября 2022 года в Русановском сельском совете Фатежного района.

Максим Чеканов гулял неподалеку от своего дома в селе Макаровка, когда увидел дым, идущий из-под крыши одного из строений. В окне он заметил женщину, которая не могла выбраться из горящего здания и звала на помощь. Школьник не растерялся: взял кирпич и разбил им стекло. После этого он ногой сломал деревянную перемычку рамы. Благодаря этому женщина смогла выбраться наружу.

Пострадавшая вызвала пожарных. Максим не стал ждать их приезда и пошел гулять дальше. По данным МЧС, в доме сгорели вещи и диван. О героическом поступке мальчика сотрудники вадомства узнали от местных жителей.

Максим Чеканов учится в восьмом классе. По словам директора школы, учителей и одноклассников, он — отзывчивый человек и всегда готов прийти на помощь. Мальчик занимается спортом, а также увлекается техникой.

Сам подросток рассказал, что ранее он вместе с классом ходил на экскурсию в местную пожарную часть. Там ребятам рассказали, как себя вести при пожаре. Все эти знания помогли при спасении женщины. Максим отметил, что в этом деле главное — не бояться и не паниковать.

Юного героя наградили за отважный поступок. Как пишет KurskCITY, ему вручили благодарственное письмо. В настоящее время рассматривается вопрос и о другом поощрении мальчика. Он может получить награду от МЧС.

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