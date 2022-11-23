В Самарской области похититель телефона не смог скрыться от полиции из-за домофона

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ноябре этого года в Тольятти у 58-летней местной жительнице похитили сотовый телефон. Вора задержали в кратчайшие сроки.

— Мужчина под видом покупателя зашел в торговый павильон, посмотрел одежду, а когда стал выходить, схватил с прилавка сотовый телефон и убежал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Возле одного из многоквартирных домов, полицейские заметили прохожего, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться в подъезде, но не смог открыть домофон. Мужчину задержали, при нем обнаружили пропавший телефон.

Как выяснилось, 40-летний местный житель ранее уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу.

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