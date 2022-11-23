Названы три улицы Самары, которые отремонтируют в 2023 году

Всего в Самаре в 2023 году приведут в порядок около 40 участков дорог Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году отремонтируют около четырех десятков участков дорог. Общая их протяженность составит более 43 км. В числе фаворитов: улицы Алма-Атинская, Революционная и Уральская. Их обновления горожане ждут больше всего. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, в 2023 году планируется привести в порядок участок улицы Алма-Атинской от Республиканской до Стара-Загоры. Это будет продолжение ремонта, который дорожники начали в этом году. Они уже обновили отрезок от Стара-Загоры до Московского шоссе.

Улицу Уральскую, что в Куйбышевском районе Самары, отремонтируют от развязки улицы Утевской и Кряжского шоссе до улицы Барнаульской. А на улице Революционной обновят дорожное покрытие от улицы Гагарина до Московского шоссе. Работы стартуют, как только установится благоприятная погода.

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