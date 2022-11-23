Самарцам рассказали, как сэкономить в продуктовом в конце ноября 2022 года

Жители смогут купить продукты по выгодным ценам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжают ежедневно отслеживать динамику цен в продовольственных магазинах. Проверки проводят в сетевых и несетевых точках города.

По информации городской администрации на 23 ноября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на Безымянском рынке в Промышленном районе. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Шлифованный рис за 73,74 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Пшеничную муку за 27,99 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Все подробности об адресах и ценах указаны на официальных страницах мэрии. Мониторинги проводят ежедневно.

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