В Самарской области обнаружили 177 заболевших коронавирусом 23 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 34 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 23 ноября 2022 года, за сутки в Самарской области подтвердили 177 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 288 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 34 человека, скончались три пациента.

Специалисты провели 10 739 лабораторных исследований на КВИ. Еще 162 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 15 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 70 в г. Самаре, 54 – в г. Тольятти, 8 – в г. Отрадный, 7 – в г. Сызрань, по 4 – в Шигонском районе, г. Похвистнево и г. Чапаевск, по 3 – в Большеглушицком, Сызранском районах и г. Октябрьск.

По 2 заболевших оказалось в Хворостянском, Нефтегорском, Пестравском, Сергиевском районах, г. Новокуйбышевск и г. Жигулевск, по 1 – в Красноармейском, Камышлинском, Приволжском, Безенчукском и Алексеевском районах.

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