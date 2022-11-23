Еще два «Валдая» прибыли в Самару в ноябре 2022 года

В навигацию-2022 в Самаре по Волге курсировали "Илья Репин" и "Валерий Грушин" / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самару прибыли еще два судна на подводных крыльях «Валдай-45Р». Их привезли в областную столицу в последний день работы шлюзов Жигулевского гидроузла — 20 ноября 2022 года. Информация об этом появилась в паблике «РЕЧФЛОТ-63».

Первые два скоростных «Валдая» привезли в Самару в первой половине года. Они получили имена «Илья Репин» и «Валерий Грушин». Судна запустили в навигацию-2022. Они курсировали по Волге по двум маршрутам: из Самары в Ширяево и из Самары в Винновку. Новый водный транспорт пользовался большой популярностью среди жителей. «Валдаи» перевезли около 15 тысяч пассажиров.

Напомним, судна находятся в ведении судоходной компании «Волга-Тревел». В 2023 году она планирует запустить все четыре «Валдая». По предварительным данным, в будущую навигацию хотят открыть два новых маршрута. Суда на подводных крыльях будут возить пассажиров в Сызрань и Тольятти.

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