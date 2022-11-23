Власти обсудили вопрос вывода городского округа Жигулевск из границ «Самарской Луки»

Вывод населенных пунктов из состава нацпарка остается актуальным для их развития. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном правительстве состоялось совещание по вопросу вывода городского округа Жигулевск из границ национального парка. Его провел председатель правительства Виктор Кудряшов. Вопрос исключения поселений из состава «Самарской Луки» не теряет актуальности уже несколько лет. Все дело в том, что особый статус территорий не позволяет проводить ряд работ в поселениях.

– Это связано, в том числе, с обязательным согласованием с профильными федеральными структурами таких необходимых для городского округа работ, как благоустройство, подведение инженерных коммуникаций к строящимся социальным объектам и так далее, – рассказал глава Жигулевска Илья Сухих.

В соответствии с федеральным законодательством вопрос исключения поселений из границ нацпарка был дважды поднят на общественных слушаниях. По данным властей, большинство участников поддержали идею.

– Очень важно, чтобы на территории Жигулевска и в границах поселений без ограничений строились туристические, социальные, линейные объекты. Это положительно скажется на качестве жизни населения, развитии бизнеса, увеличении притока туристов, – пояснил Виктор Кудряшов.

Минприроды уже подготовило проект доклада по данному вопросу. В настоящий момент он находится на согласовании у региональных властей, а после будет отправлен в правительство РФ. Именно федеральные власти будут принимать окончательное решение по сложившейся ситуации, подчеркнул Виктор Кудряшов.

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