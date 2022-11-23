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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 10:56

Полицейские рассказали подробности аварии с обвалившемся асфальтом на улице Мориса Тореза в Самаре

Авария произошла днем 24 ноября 2022 года
Алена ПРОВКИНА
Автомобиль провалился под асфальт. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобиль провалился под асфальт. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции рассказали подробности аварии на улице Мориса Тореза. Водитель попал в яму.

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что водитель двигался в сторону улицы Энтузиастов. Во время движения он попал в яму. На данный момент правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Полицейские также отмечают, что водитель не обращался в медицинское учреждение. Сообщений о пострадавших с указанного адреса не поступало.

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