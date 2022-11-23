В Минтрансе рассказали о перспективах запуска «Метеоров» из Самары до Казани

Реализация планов была намечена на 2024 год.

Стали известны планы по запуску скоростных «Метеоров» по маршруту Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань. Работа в данном направлении ведется. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Власти отмечают, что в настоящий момент реализация проекта находится на стадии проработки его финансовой модели. Вопрос решается совместно с субъектами-участниками.

Напомним, информация о запуске «Метеоров» между тремя регионами появилась в прошлом году. Для этих целей планировалось закупить три скоростных судна. Была названа и предварительная цена за поездку – от 800 до 1500 тысяч рублей. В правительстве Ульяновской области сообщали, что запуск запланирован на лето 2024 года.

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