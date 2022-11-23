В Самарской области проверили центр временного содержания иностранных граждан

В центре провели проверку условий содержания. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области проверили центр временного содержания иностранных граждан. Начальник ГУ МВД России по региону Игорь Иванов оценил условия соблюдения прав в помещении.

По полученной информации, генерал-лейтенант полиции осмотрел комнаты размещения, спецпомещения, ведение служебных документов, а также сотрудников на знания обязанностей и алгоритм действий при внештатных ситуациях.

Во время проверки генерал-лейтенанту рассказали о количество иностранных граждан и сроках их депортации. Отмечают, что жалоб на питание, медобеспечение и условия не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал