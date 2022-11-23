В Самаре в 2023 году обновят порядка четырех десятков участков местных дорог

Работы на дорогах будут выполнены в рамках дорожного нацпроекта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие улицы Самары ждет обновление в 2023 году. Их перечень составили местные власти. В список попали три улицы, особо популярные у местных жителей. Об этом сообщили в мэрии.

– В 2023 году ремонт запланирован на улицах Революционная ( границах ул. Гагарина и Московского шоссе), Уральская (от развязки ул. Утевской и Кряжского шоссе до Барнаульской) и Алма-Атинская (от ул. Республиканской до ул. Стара-Загора), – пояснили в городской администрации.

Власти отмечают, что перечень был определен с учетом пожеланий жителей города, а также согласно предписаниям ГИБДД – они уделяют внимание дорогам, которые особенно нуждаются в ремонте.

В общей сложности в Самаре отремонтируют более 43 километров автодорог. Работы будут выполнены в рамках дорожного нацпроекта.

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