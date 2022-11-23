Обводную дорогу с. Богатое хотят построить в Самарской области за 2,5 млрд рублей

Новая трасса призвана решить проблему с заторами на ж/д переезде в селе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области может появиться новая трасса с путепроводом. Минтранс региона планирует построить обводную дорогу села Богатое. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей.

Новая трасса призвана решить транспортную проблему — через село пролегает железная дорога, на переезде часто образуются пробки. Дорогу в 2-3 полосы движения протянут в обход Богатого. В районе пересечения с ж/д путями запланирован путепровод тоннельного типа.

Насколько известно, строительство дороги предполагает снос десяти домов. Как пишет Волга Ньюс, девять из них расположены в селе Кураповка, один — в Богатом. Расчетная скорость движения по трассе составит 80 км/ч. Сроки реализации проекта пока не сообщаются.

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