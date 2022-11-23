Областные депутаты фракции «Единая Россия» предложили выделить больше средств на детский отдых

Фото: Самарская губернская дума

23 ноября заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе, председатель комитета думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина посетила детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег» в Безенчукском районе. В ходе выезда состоялось обсуждение фракционной поправки о выделении дополнительных средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Летом в «Солнечном береге» отдыхают каждый год до 500 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также в лагере проводятся профильные смены: юнармейская, «Наша цивилизация» и другие. Дети съезжаются сюда из разных населенных пунктов области.

Как рассказал глава муниципального района Безенчукский Владимир Аникин, ежегодно муниципалитет выделяет из своего бюджета порядка 6 млн рублей на содержание «Солнечного берега».

В лагере отремонтировали здание пищеблока и закупили современное кухонное оборудование, установили пожарную сигнализацию, сделали новое ограждение, обустроили душевые. Ежегодно проводится косметический ремонт, обновляются летние домики, благоустраивается территория.

Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» предлагают внести поправку в проект областного бюджета Самарской области на 2023-2025 годы, которая предусматривают выделение дополнительных средств на приобретение путевок для детей в оздоровительные организации.

Предложение по этой поправке – это коллегиальное решение, потому что отдых и оздоровление детей – это та социальная тема, которая всегда является приоритетной как для нашей фракции, так и для правительства Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы считаем, что финансирование этой статьи расходов должно постоянно увеличиваться. Поэтому фракция «Единая Россия» предлагает увеличить процент индексации стоимости путевок. Это очень важно, потому что в эту составляющую входит и питание детей, и благоустройство территории, и повышение качества оказания услуг по благоустройство территории, и повышение качества оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей, - пояснила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Также депутаты заверили, что будут держать на контроле вопрос строительства трех капитальных корпусов в «Солнечном береге» для организации круглогодичной работы в оздоровительном центре. Район Безенчукский за счет средств местного бюджета уже подготовил проектно-сметную документацию. Проект прошел госэкспертизу. Заявка на финансирование направлена в отраслевое министерство.