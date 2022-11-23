Власти начали поиск застройщика, который займется комплексным развитием Мехзавода в Самаре

Под новую застройку отдадут участок площадью 31 700 кв.м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары начали подготовку к комплексному развитию территории на Мехзаводе. Департамент градостроительства объявил поиск компании, которая займется реализацией проекта КРТ. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

– Объявляется аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в первом квартале поселка Мехзавод. Заявки на участие принимаются с 23 ноября 2022 года, – сообщается в документации.

Под комплексное развитие отдадут участок площадью 31 700 квадратных метров. Здесь расположены семь домов (№ 2а, 3б, 4б, 19, 21, 22 и 23) и гаражи. Объекты будут демонтированы.

Отмечается, что аукцион состоится 19 декабря 2022 года. Начальная цена – 2 071 485,00 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.