ПСБ в Самарской области увеличил выдачу ипотечных кредитов в 3 раза

Третий квартал 2022 года стал рекордным по выдаче ипотечных кредитов ПСБ жителям Самарского региона – банк в 3 раза увеличил выдачу жилищных займов по сравнению со 2-м кварталом 2022 года и в 1,5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средний чек ипотечного займа вырос в 2 раза и составляет 4,3 млн рублей.

Основная доля продаж в Самарской области в 3-м квартале пришлась на гражданскую ипотеку (87%), 13% составляют выдачи в рамках военной ипотеки, получить которую военнослужащие могут по самой выгодной ставке – от 4,3% годовых.

В рамках гражданской ипотеки наибольший объем выдач (62%) приходится на программы, позволяющие приобретать недвижимость на первичном рынке, в том числе и по госпрограммам, 29%– на вторичный рынок, 9% – на рефинансирование кредитов, ранее полученных под более высокую ставку.

«Во втором квартале на фоне экономической турбулентности и резкого роста ключевой ставки на рынке недвижимости наблюдалось временное затишье. Однако вслед за стабилизацией ситуации и улучшением условий по ипотеке спрос на жилье начал восстанавливаться. Клиенты стали приобретать недвижимость не только в Самарской области, но и в Москве и Санкт-Петербурге, используя ее как инвестиционный инструмент», - отмечает Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса дополнительного офиса «Самарский» ПСБ.

Подать заявку и оформить ипотеку в ПСБ можно на сайте банка, в мобильном приложении, по QR-коду у аккредитованных застройщиков, а также в любом из региональных офисов банка, расположенных в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.