Вынужденных переселенцев из ДНР и бойцов СВО поздравят с Новым годом

Переселенцев и бойцов СВО не оставят без новогоднего праздника / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» поздравит с Новым годом вынужденных переселенцев с Донбасса и военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Праздники устроят и для их детей.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, всем главам регионов, которые руководят отделениями «ЕР», рекомендовали устроить губернаторские елки и пригласить на них детей бойцов СВО. Пройдет и традиционная акция «Елка желаний». Кроме того, один из главных символов предстоящего праздника планируют установить во всех пунктах временного размещения вынужденных переселенцев.

Напомним, в Самарской области открыты 16 ПВР. В настоящее время в регионе находятся почти 2 тысячи дончан, в том числе 433 ребенка. Для всех них устроят новогодние праздники.

Добавим, на днях Самарская область проводила первые два подразделения мобилизованных. Они отправились в тыловые районы проведения СВО. Губернатор Дмитрий Азаров заверил военнослужащих, что регион продолжит оказывать всестороннюю поддержку их семьям.

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