В Самаре стартовал новый поток Банковской школы ВТБ

Возможность пройти обучение в ней получили 49 талантливых студентов старших курсов профильных экономических специальностей из Самарского государственного экономического университета, Тольяттинского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса.

В Самарской области Банковская школа впервые начала свою работу в 2015 году на базе Самарского государственного экономического университета. В 2019 году к проекту присоединились студенты Тольяттинского государственного университета, а в этом году получить профессиональные знания в банковской школе смогут и студенты Поволжского государственного университета сервиса.

Программа дополнительного образования состоит из восьми тематических блоков, посвященных вопросам развития современного банковского бизнеса, навыкам деловых коммуникаций, проведения переговоров и презентаций. За шесть месяцев обучения студенты помимо профильных программ пройдут курсы по построению эффективных деловых коммуникаций, стресс-менеджменту, эмоциональному интеллекту.

Занятия будут проходить в формате интерактивных вебинаров, тренингов, семинаров, работы в группах и индивидуальных заданий. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра и эксперты банка.

На открытии нового потока Банковской школы управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: «Банк уделяет большое внимание поддержке образования, реализуя собственные программы подготовки специалистов в ведущих вузах региона. «Банковская школа ВТБ» – это инвестиция в высококлассные кадры. С момента запуска проекта в Самаре обучение в ней прошли уже более 100 студентов региона».