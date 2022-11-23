Жители Курска попросили очистить вентиляцию от мертвых голубей, а им отключили газ

Газе не вернут, пока УК не прочистят каждую вентиляцию в домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курске два дома на улице Литовской, 87а/1 и 93а остались без газа. Теперь жильцы не могут ни готовить еду, ни греть воду. А началось все с жалобы на мертвых голубей в вентиляции.

Насколько известно, местные жители пожаловались на неработающую вытяжку. Как оказалось, ее забили трупы голубей. Люди попросили убрать останки птиц и прочистить вентиляцию, но им отключили газ. Без коммунальной услуги остались жильцы десятка квартир. Теперь они не могут ни погреться в теплой воде, ни приготовить пищу. И все это произошло накануне зимы.

По данным комитета ЖКХ Курска, работы по восстановлению газоснабжения могут занять несколько дней. УК нужно найти специалистов, которые прочистят в домах каждую вытяжку. Как пишут «Курские известия», только после этого они смогут получить разрешение от ресурсоснабжающей компании. Вероятнее всего, газ вернут в дома на улице Литовской не раньше следующей недели.

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