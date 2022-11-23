В Самаре приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог на улицах Елизарова и Алма-Атинская

В общей сложности данным видом ремонта охватят 2,5 тыс. "квадратов" дорог. Фото: администрация Самары

Дорожные службы продолжают аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре. Во вторник, 22 ноября, работами была охвачена улица Елизарова. Об этом сообщили в администрации города.

– За минувшую ночь подготовили 110 квадратных метров дорожного полотна в границах улиц Победы и Металлургов. Сегодня будем заливать литую смесь, – рассказал заместитель начальника дорожного ремонтно-строительного участка Наиль Байрамгулов.

Одновременно с этим работы велись на улице Алма-Атинской. Здесь было подготовлено 75 «квадратов» – на участке от улицы Стара-Загора до Карла Маркса.

В общей сложности аварийно-ямочный ремонт будет выполнен на 2,5 тыс. квадратных метров дорог, из них 700 «квадратов» уже охвачено работами.

Власти напоминают, что данный вид ремонта используется в качестве поддерживающей меры. С наступлением дорожно-строительного сезона стартуют основные виды ремонтных работ.

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