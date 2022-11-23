Самарцы пожаловались на покрытые льдом тротуары у городских школ

По словам горожан, опасная ситуация возникла у школы №26 в Октябрьском районе. Фото: скриншот видео

Утром в среду, 23 ноября, жители Самары наблюдали опасную картину. После ледяного дождя, который прошел на территории региона ночью, улицы города превратились в каток. Как сообщили сами самарцы, особенно неприятная ситуация сложилась у школы №26 на Пятой просеке. По словам горожан, тротуар у образовательного учреждения покрылся слоем льда, отчего путь к знаниям был нелегким.

– Мой ребенок у школы разбил нос и телефон, а гололед ведь не на один день, – поделились горожане.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары отреагировали на сообщение.

– Работы по уборке снега ведутся на территории всего города как вручную, так механизировано. Также проводится обработка противогололедным материалом. Работы по очистке от снега и наледи по Пятой просеке проводились сегодня, 23 ноября, – уточнили в департаменте.

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