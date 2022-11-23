Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 15:51

Самарцы пожаловались на покрытые льдом тротуары у городских школ

Жители рассказали, что дети с трудом добирались на занятия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По словам горожан, опасная ситуация возникла у школы №26 в Октябрьском районе.

По словам горожан, опасная ситуация возникла у школы №26 в Октябрьском районе.

Фото: скриншот видео

Утром в среду, 23 ноября, жители Самары наблюдали опасную картину. После ледяного дождя, который прошел на территории региона ночью, улицы города превратились в каток. Как сообщили сами самарцы, особенно неприятная ситуация сложилась у школы №26 на Пятой просеке. По словам горожан, тротуар у образовательного учреждения покрылся слоем льда, отчего путь к знаниям был нелегким.

– Мой ребенок у школы разбил нос и телефон, а гололед ведь не на один день, – поделились горожане.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары отреагировали на сообщение.

– Работы по уборке снега ведутся на территории всего города как вручную, так механизировано. Также проводится обработка противогололедным материалом. Работы по очистке от снега и наледи по Пятой просеке проводились сегодня, 23 ноября, – уточнили в департаменте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Машины во льду и каток на тротуарах: показываем последствия ледяного дождя в Самаре 23 ноября 2022 года (подробности)