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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:35

В Самарской области проводили подразделения мобилизованных военнослужащих

По данным Минобороны РФ, все бойцы прошли профессиональную подготовку
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Военнослужащих обеспечили необходимым обмундированием.

Военнослужащих обеспечили необходимым обмундированием.

В Самарской области 23 ноября 2022 года торжественно проводили подразделения мобилизованных бойцов. Участие в мероприятии принял глава региона Дмитрий Азаров.

– Я восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту Родины. Я даю слово, что позабочусь о ваших семьях, ваших родителях и детях. Пока вы там, на передовой – мы будем рядом, подставим свое плечо и продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, – обратился к военнослужащим Дмитрий Азаров.

По данным Минобороны России, все военнослужащие прошли профессиональную подготовку и восстановили навыки обращения со стрелковым оружием. Они полностью обеспечены обмундированием, включая бронежилеты и шлемы.

Кроме того, у каждого из них открыт банковский счет, куда им будут зачислять денежное довольствие и региональные выплаты.

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