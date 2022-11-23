«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Спартаком» в Кубке России по футболу

Мячи в ворота соперников отправили Александр Коваленко и Сергей Пиняев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» завершился в пользу самарцев. Игра состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» одержали победу на домашнем поле, обыграв соперников со счетом 2:1. Счет открыл игрок «Спартака» Никита Чернов – он забил гол на 56-й минуте матча. В ответ на это самарцы отправили два мяча в ворота красно-белых. На 73-й минуте забил Александр Коваленко, а на 74-й минуте к нему присоединился Сергей Пиняев.

Игра позволила «Крыльям» улучшить свои позиции. Набрав 9 очков они поднялись на второе место в группе В.

Следующую встречу в рамках Кубка России самарцы проведут 27 ноября. Они сыграют с воронежским «Факелом».

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