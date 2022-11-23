Самару вечером 23 ноября 2022 года накрыл густой туман

Так выглядела парковка у ТЦ «Самолет» – таинственно и слегка пугающе. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Вечером в среду, 23 ноября 2022 года, на областную столицу опустился густой туман. Погодные изменения произошли с наступлением темноты. Под плотной белой дымкой скрылись дороги, улицы, дома и проезжающие мимо машины.

Жители сообщали, что видимость при тумане была ограниченная. В первую очередь на это обратили внимание автомобилисты – поездки в условиях темноты и туманной завесы давалась с трудом. При этом были отмечены и позитивные изменения. По словам самарцев, гололедица, сковавшая дороги рано утром, к вечеру немного рассеялась.

Отметим, что 24 ноября погодные условия сохранятся. По данным Приволжского УГМС, на территории Самары и области ожидается гололед, на дорогах – сильная гололедица и туман при видимости 500 метров и менее.

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