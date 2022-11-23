Яндекс запустил ветки комментариев в мессенджере «Яндекс 360»

По данным пресс-службы сервиса, новая функция будет особенно полезна сотрудникам компаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мессенджере «Яндекс 360» произошли удобные изменения. Сервис запустил ветки комментариев. Теперь все ответы на них будут собираться в отдельных цепочках. Информацию сообщили в пресс-службе Яндекса.

– Ветки комментариев доступны в Мессенджере в рамках тарифов Яндекс 360 для бизнеса. Они будут особенно полезны сотрудникам компаний. В рабочих чатах сохранится контекст обсуждения и при этом будет возможность вести несколько дискуссий сразу, – рассказали в пресс-службе сервиса.

В Яндексе отмечают, что эта версия тредов – первая. Позднее будет представлен расширенный вариант с дополнительными возможностями. Сервис активно работает над несколькими обновлениями мессенджера.

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