Самарцы поддержали инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным днем

Люди уверены, что последний день в году навсегда должен стать нерабочим.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
31 декабря может стать выходным днем. Соответствующий проект планирует рассмотреть Госдума. С заманчивой идеей согласны жители Самары. По данным сервиса SuperJob, инициативу поддержали 89% опрошенных.
– Большинство россиян, в том числе, самарцы, уверены, что 31 декабря навсегда должен стать выходным днем. Свою позицию они объясняют тем, что в последний день года «все равно никто не работает», – рассказали в пресс-службе сервиса.
Интересно, что 6% жителей города негативно отнеслись к инициативе. Респонденты утверждают, что новогодние каникулы в России и без того слишком длительные.
В целом по стране инициативу поддержали 83% опрошенных. Среди них 89% женщины и 78% – мужчины. При этом в сравнении с прошлым годом число сторонников объявления 31 декабря постоянным нерабочим днем выросло на 2%.
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