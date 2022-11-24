В Самарской области еще двое мобилизованных вернулись домой

Решения о призыве на службу были отменены в отношении жителей Самары и Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще двое мобилизованных в Самарской области были возвращены домой после призыва на военную службу. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

– Отменены ранее принятые решения о призыве на военную службу по мобилизации в отношении еще двух жителей региона, – рассказала омбудсмен.

Один из мобилизованных – житель Тольятти. Мужчина в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребенка. О сложившейся ситуации сообщила мать мобилизованного. Данная информация была направлена в военный комиссариат Автозаводского района, после чего мужчина вернулся домой, отмечает Ольга Гальцова.

Решение о призыве также было отменено в отношении жителя Советского района Самары. Мужчине, который трудится в организации, обеспечивающей стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, предоставили отсрочку.

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