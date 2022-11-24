«Благодарим за оформление кредита»: в Самаре мошенники внедрили очередную схему обмана граждан

Злоумышленники умело вводят граждан в заблуждение и оставляют без денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники внедрили очередную схему обмана граждан. Она работает в два этапа. В начале «сотрудники банка» сообщают клиентам о выгодном предложении, а после отказа звонят вновь и благодарят за оформление займа. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

– Гражданин думает, что некто под его именем оформил кредит и начинает паниковать. В этот момент «сотрудники» переключают его на «службу безопасности». Суть обмана заключается в моменте переговоров, когда человека побуждают взять кредит, чтобы деньги не достались мошенникам, а затем перевести их на так называемый «безопасный счет», – рассказали в региональном ГУ МВД.

На удочку злоумышленников уже попалась 51-летняя самарчанка. Женщина запаниковала, доверилась незнакомцу и оформила займы на 4,678 млн. рублей. Всю сумму она перевела мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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