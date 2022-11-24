В Сбербанке назвали главную технологию XXI века

На открытии конференции AI Journey выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, который заявил, что главной технологией XXI является искусственный интеллект.

«Сегодня мы живем в эпоху стремительного развития технологий, из них искусственный интеллект развивается быстрее всех. Пожалуй, можно назвать главной технологией XXI века»,– сказал он.

Также Ведяхин отметил, что за годы проведения конференции AI Journey, она смогла собрать вокруг себя большое сообщество ведущих экспертов, занимающихся развитием искусственного интеллекта. И их число продолжает увеличиваться, т.к. конференция притягивает внимание научного сообщества во всем мире.