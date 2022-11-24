В Самарской области мобилизованных могут освободить от транспортного налога за 2022 год

Законопроект находится на рассмотрении в Губернской думе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мобилизованных граждан и тех, кто добровольно ушел выполнять задачи в рамках СВО, могут освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год. С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Законопроект был внесен на рассмотрение 21 ноября 2022 года.

– Льгота будет единоразовой и станет дополнением к действующим мерам поддержки, принятым на федеральном и региональном уровнях, – следует из пояснительной записки.

Согласно информации с сайта Губдумы, льготу предлагается распространить на следующие виды транспорта: легковые авто (мощностью до 200 л.с. включительно), мотоциклы, мотороллеры (до 100 л.с. включительно), автобусы (до 250 л.с. включительно), грузовые авто (до 250 л.с. включительно), катера, моторные лодки (до 100 л.с. включительно) и другие транспортные средства.

В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении.

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