В Самарской области похитителя лестницы нашли по следу подошвы на земле

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Камышлинском районе Самарской области участковый нашел похитителя лестницы по следу обуви.

— Работник общества с ограниченной ответственностью сообщил, что похищена металлическая лестница у рабочей бригады, производившей строительные работы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские опросили работников, ремонтировавших под автомобильным мостом на трассе М-5. Оказалось, кражу совершили во время обеденного перерыва, когда рабочих не было на строительной площадке.

Участковый заметил отпечатки следов обуви. Около лесной посадки он обнаружил людей, которые занимались уборочными работами. И во время разговора увидел, что след обуви одного из них совпадает. Похитителем оказался ранее судимый житель Камышлинского района.

Как выяснилось, мужчина увидел оставленную без присмотра лестницу, забрал её и спрятал в стогу сена. Похищенное вернули законному владельцу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

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