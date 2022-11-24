Большой потоп произошел в Кировском районе Самары 23 ноября 2022 года

После дождя в Зубчаниновке вновь затопило дороги Фото: скриншот с видео

В Кировском районе Самары появилась своя Венеция. Полноводные реки в очередной раз разлились в поселке Зубчаниновка. Местные жители сняли на видео, как автомобилистам пришлось «плыть» там вечером 23 ноября 2022 года.

Многих горожан такое явление не удивило. По их словам, дороги в Зубчаниновке уходят под воду после каждого серьезного дождя. Самарцы считают, что всему виной — отсутствие ливневок. Дождевой воде просто некуда уходить, и она скапливается на проезжей части, затрудняя передвижение автомобилистам. Помогает только регулярная откачка — в район приезжают специальные машины.

Напомним, похожая ситуация наблюдалась и в субботу, 19 ноября 2022 года. Тогда река разлилась на пересечении улиц Литвинова и Магистральной. Тем, кто отважился ее переплыть, пришлось нелегко. Без потерь не обошлось. Кому-то не повезло «захлебнуться».

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