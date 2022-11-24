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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:29

В Самарской области к дому мужчины спустя три года разбирательств подключили газ

Газовая компания медлили с подключением даже после решения суда
Ирина СИНЕГУБОВА
Пристав взыскал с компании исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей.

Пристав взыскал с компании исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В доме жителя Новокуйбышевска появился газ спустя три года разбирательств с газовой компанией, которая игнорировала подключение жилого дома к сети газораспределения.

— Договор подключения был заключен еще в 2019 году. Мужчина перечислил деньги газовой компании, но организация не исполнила обязательства, прописанные в договоре, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Мужчина направлял претензии организации, но это не помогло. Тогда он обратился в суд, который обязал компанию в течение месяца подключить жилой дом к сети газораспределения.

Судебные приставы Самары предупредили задолжавшую организацию о последствиях неисполнения решения суда. Но никаких мер так и не было принято. Тогда пристав взыскал с компании исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. После этого газ в дом мужчины был проведен.

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