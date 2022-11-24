В мэрии Самары назвали торговые точки с самыми низкими ценами на продукты

Список был составлен по результатам мониторинга Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какие торговые точки Самары предлагают покупателям товары по самой низкой цене. Их список составили специалисты мэрии по результатам мониторинга. Рассказываем, цены в каких магазинах наиболее демократичные.

В магазине «Магнит» в Молодежном переулке жители города смогут найти самый дешевый картофель (18,99 руб.), гречку (62,48 руб.), подсолнечное масло (67,99 руб.), морковь (15,99 руб.) и замороженную рыбу (91,99 руб.). Недорогая соль и куриные яйца продаются в «Пятерочке» в Ташкентском переулке – 9,19 и 54,99 рублей соответственно.

Низкие цены на хлеб были зафиксированы в «Перекрестке» на улице Сергея Лазо, а также в «Ашане» в Советском районе. Что касается дешевого мяса, его можно приобрести в нескольких точках. Баранина продается на рынке «Безымянский» (430 руб.), здесь же можно купить говядину (420 руб.). А килограмм свинины в «Ленте» Железнодорожного района и ТЦ «Гудок» обойдется в 220 рублей за килограмм.

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