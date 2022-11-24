В Самаре водитель «Лада Калина» влетел в дорожное ограждение на Южном шоссе

В результате ДТП мужчину госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в ночь с 23 на 24 ноября 2022 года в областной столице. Мужчина на «Лада Калина» въехал в ограждение и попал в больницу. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 00:45 в Куйбышевском районе. 50-летний водитель «Калины» ехал по Южному шоссе в сторону улицы Промышленности. В районе дома №3 он въехал в металлическое ограждение с правой стороны дороги, после чего его откинуло на ограждение, расположенное слева.

В результате ДТП пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение. Теперь полицейским предстоит установить все причины произошедшего.

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