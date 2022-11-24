В Самаре благодаря народной программе благоустроили двор на ул. Ново-Садовой, 139

Во дворе ЖК "Звезда" установили игровое и спортивное оборудование / Фото: Единая Россия

В Самарской области подводят итоги первого года реализации народной программы партии «Единая Россия». В нее было включено более 340 тысяч наказов от жителей региона. К настоящему времени удалось исполнить более четверти предложений — 27%.

Большинство запросов, которые отражены в народной программе, касаются благоустройства дворов и общественных пространств. Одна из таких инициатив принадлежала жителям дома № 139 по улице Ново-Садовой в Самаре. Они хотели сделать зону отдыха, спорта и досуга.

Председатель ТСЖ «Звезда» Сергей Огородников, жильцы дома и молодой единоросс Денис Купцов объединили усилия и смогли реализовать свою задумку. Благоустроить двор удалось благодаря губернаторскому проекту «Содействие» и народной программе партии.

Территория у дома № 139 по улице Ново-Садовой преобразилась осенью 2021 года. Там сделали зонирование, уложили асфальт и бордюры, установили МАФы и баскетбольную площадку с забором. Для взрослых людей поставили лавочки. Теперь эта зона отдыха пользуется большой популярностью среди местных жителей.

Напомним, в Самарской области запустили цифровую платформу «Народная программа». С помощью нее жители региона могут проследить за работой депутатов, а также узнать, какие позитивные перемены произошли в городе или районе.

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