Водитель «Калины» попал в больницу после ДТП с перевертышем в Самарской области

Отечественная легковушка получила заметные повреждения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в среду, 23 ноября, в Самарской области произошло ДТП с участием «Лада Калина». Отечественная легковушка улетела в кювет и опрокинулась, водителя доставили в больницу.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в Большечерниговском районе на автодороге «Большая Черниговка – Краснооктябрьский». Около 14:50 57-летний водитель «Лада Калина» ехал в сторону поселка Краснооктябрьский.

– На 5 км автодороги он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В результате ДТП мужчина был госпитализирован. Отмечается, что он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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