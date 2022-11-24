Самарский драмтеатр стал "Достоянием губернии - 2022"

Самарский драмтеатр стал победителем конкурса «Достояние губернии-2022». Самарский академический театра драмы им. Максима Горького признали лучшим в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства».

Директор театра драмы Сергей Филиппов уверен: награда вполне заслужена.

- Это один из старейших и любимых театров у жителей всего региона, - отметил Сергей Филиппов. – Здание драмтеатра – «теремок» - известно на всю область. Удивительный творческий коллектив театра- действительно достояние губернии. Но самое главное достояние региона – это замечательный самарский зритель, которого мы всегда ждем в нашем театре!

Самарский драмтеатр ведет свою историю с 1851 года, а в 1977 году ему было присвоено наименование «академический». Сегодня театр участвует в программе «Пушкинская карта» и в федеральной программе «Большие гастроли», часто устраивает благотворительные акции, ставит спектакли для военнослужащих и для социально незащищенных жителей региона, ветеранов, детей-сирот. Также сотрудники театра принимают активное участие в городских праздничных концертах.