В Самарской области увеличат сумму вознаграждения приемным родителям

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области со следующего года проиндексируют вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям. Соответствующее постановление в среду, 23 ноября 2022 года, подписал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

– Индексация осуществляется с применением коэффициента 1,062. Новый размер вознаграждения составит 4 710 рублей на каждого ребенка, переданного в семью, на патронатное воспитание, – следует из документации.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Выплаты будут вестись за счет средств областного бюджета.

Напомним, в настоящий момент данная категория жителей получает вознаграждение в размере 4 267 рублей на ребенка.

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