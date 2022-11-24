В Самарской области увеличат сумму вознаграждения приемным родителям

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области со следующего года проиндексируют вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям. Соответствующее постановление в среду, 23 ноября 2022 года, подписал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.
– Индексация осуществляется с применением коэффициента 1,062. Новый размер вознаграждения составит 4 710 рублей на каждого ребенка, переданного в семью, на патронатное воспитание, – следует из документации.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Выплаты будут вестись за счет средств областного бюджета.
Напомним, в настоящий момент данная категория жителей получает вознаграждение в размере 4 267 рублей на ребенка.
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