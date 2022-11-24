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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:23

Здание Тольяттинского экономико-технологического колледжа выставили на торги за 70 млн рублей

Объект полностью сдается в аренду
Ирина СИНЕГУБОВА
Здание находится в районе с хорошей транспортной доступностью. Фото: 2ГИС

Здание находится в районе с хорошей транспортной доступностью. Фото: 2ГИС

Здание Тольяттинского экономико-технологического колледжа выставили на торги за 70 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 21 декабря.

— Продается готовый арендный бизнес в Тольятти со сроком окупаемости 5 лет. Объект полностью сдается и приносит около 14,3 миллионов рублей в год, — сообщает пресс-служба «Российского аукционного дома».

Здание расположено на ул. Юбилейная, 31-Г, его площадь составляет 4 тысячи кв.м. Арендаторами являются Тольяттинский экономико-технологический колледж, банк «Открытие», студия танцев, пекарня и телекоммуникационная компания.

Торги состоятся на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online 23 декабря. Здание находится в районе с хорошей транспортной доступностью, рядом жилая и общественно-деловая застройка, на прилегающей территории есть парковка, рассчитанная на 100 мест.

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