Многодетным матерям Самарской области вручили награды

Знак отличия «Материнская доблесть» вручили 21 женщине-матери.

В Самарской области ко Дню матери наградили медалью «Материнская доблесть» 21 женщину из разных уголков региона. Награждение состоялось в торжественной обстановкеСамарского академического театра оперы и балеты имени Д.Д. Шостаковича. Здесь присутствовало около тысячи женщин: матери, жены и дочери защитников Отечества, участницы всероссийского проекта «Жены героев», женщины, воспитавшие 10 и более детей, награжденные орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава», знаком отличия «Материнская доблесть», матери, чьи дети составляют славу и гордость Самары в спорте, искусстве и науке.

Поздравление всем женщинам-мамам Самарской области направил губернатор Дмитрий Азаров. Обращение Главы региона зачитал заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов:

- Нужно иметь огромное сердце, ангельское терпение, безграничную любовь, чтобы круглыми сутками и всю жизнь быть на страже, оберегать, вдохновлять, лечить, учить, поддерживать самое дорогое, что есть на земле – детей. Вы – пример ответственности и преданности делу, патриотизма и безграничной любви. Низкий поклон каждой из вас! – зачитал приветственный адрес от него заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Поддержке семей в регионе уделяют особое внимание. Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере несмотря на непростую обстановку. Губернатор Дмитрий Азаров помощь семьям с детьми обозначил как безусловный приоритет работы правительства региона и органов местного самоуправления.

Сегодня в регионе около 100 тысяч семей с детьми. Для них действует свыше 30 мер соцподдержки, а это несколько видов пособий, ежемесячные выплаты на детей, в том числе, пособия студенческим семьям, а также выплаты на первого ребенка и многодетным семьям. В губернии есть и свой региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей, который выплачивается на третьего и последующих детей. Кроме того, по инициативе главы региона семьи, в которых родился первый ребенок, получают «Подарок новорожденному». При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка. В подарочном наборе – все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены. С начала года такие подарки получили почти 8000 семей. За все время акции – уже более 26 900.