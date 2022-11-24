Дополнительный транспорт подадут после матча «Крыльев Советов» в Самаре 27 ноября 2022 года

Зрителей развезут по домам после матча "Крылья Советов" - "Факел" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 ноября 2022 года, в Самаре пройдет матч 6 тура Кубка России по футболу. На поле стадиона «Солидарность Арена» сыграют «Крылья Советов» и воронежский «Факел» (начало в 17:00). После окончания встречи болельщиков развезут по домам.

- В день проведения матча будет подан дополнительный транспорт. Это трамваи № 11, 12, 25 и автобусы № 1, 34, 41 и 67, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

После матча трамваи будут ждать пассажиров на конечной остановке «Стадион «Самара Арена». Автобусы №№ 1, 34, 41 и 67 подадут на остановку «Ул. Алма-Атинская». Они поедут в сторону проспекта Кирова. Автобусы № 1 и 67 также будут стоять на остановке «Ул. Дальняя». Они направятся в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Напомним, 23 ноября 2022 года в Самаре прошел матч 5 тура Кубка России. «Крылья Советов» принимали московский «Спартак». Самарцы обыграли красно-белых со счетом 2:1. Победу им принес гол Сергея Пиняева.

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