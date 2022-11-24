В расписании самарского аэропорта появились прямые рейсы в Таиланд

Добраться до Таиланда самарцы смогут благодаря пакетному туру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары и области вновь смогут купить билет прямым рейсом в Таиланд. Самолеты до Паттайи будут летать с конца ноября.

По сообщению OBOZ.INFO, прямой чартерный рейс вновь появится в расписании с 30 ноября 2022 года. Полеты будут осуществлять только в пакетном туре, в свободной продаже, к сожалению, билетов не будет. Периодичность рейсов составит 11-12 дней. Перелеты организует компания Azurair на Boeing-737.

Попасть в Таиланд местные жители также смогут благодаря сквозной стыковке «Самара-Москва-Пхукет». Свои услуги предоставит авиакомпания Аэрофлот.

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