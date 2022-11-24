В Самарской области 185 человек заболели коронавирусом 24 ноября 2022 года

44 человека были госпитализированы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 24 ноября 2022 года, еще 185 человек заболели коронавирусной инфекцией. Статистику озвучили в региональном оперштабе.

Основное число случаев заболевания было зафиксировано в Самаре – 84. Следом идет Тольятти (43), Сызрань (12) и Новокуйбышевск (7). В Большеглушицком районе и Чапаевске заболели по шесть человек. Еще пять случаев заболевания было выявлено в Шигонском районе и три – в Елховском.

По два человека заболели в Ставропольском, Безенчукском, Пестравском районах и городе Похвистнево. По одному – в Красноармейском, Похвистневском, Камышлинском, Челно-Вершинском, Хворостянском, Алексеевском, Приволжском, Сергиевском, Клявлинском, Сызранском и Богатовском районах.

По данным оперштаба, 44 пациента были госпитализированы. Два человека скончались от COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.