В Самарской области 185 человек заболели коронавирусом 24 ноября 2022 года

44 человека были госпитализированы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в четверг, 24 ноября 2022 года, еще 185 человек заболели коронавирусной инфекцией. Статистику озвучили в региональном оперштабе.
Основное число случаев заболевания было зафиксировано в Самаре – 84. Следом идет Тольятти (43), Сызрань (12) и Новокуйбышевск (7). В Большеглушицком районе и Чапаевске заболели по шесть человек. Еще пять случаев заболевания было выявлено в Шигонском районе и три – в Елховском.
По два человека заболели в Ставропольском, Безенчукском, Пестравском районах и городе Похвистнево. По одному – в Красноармейском, Похвистневском, Камышлинском, Челно-Вершинском, Хворостянском, Алексеевском, Приволжском, Сергиевском, Клявлинском, Сызранском и Богатовском районах.
По данным оперштаба, 44 пациента были госпитализированы. Два человека скончались от COVID-19.
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