Стала известна причина повышения тарифов на газ в Самарской области с 1 декабря 2022 года

В департаменте отмечают, что данная мера вынужденная, но необходимая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С декабря 2022 года в Самарской области вырастут цены на газ. К индексации тарифов жители региона привыкли, однако изменения, как правило, происходят в июле. Новость о грядущих тарифных корректировках вызвала нервное напряжение среди населения. Руководитель регионального департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина объяснила, с чем связано предстоящее повышение.

– В этом году вышло постановление правительства РФ, в котором говорится об особенностях ценового регулирования с 1 декабря. Так как решение принято на федеральном уровне, оно является обязательным к исполнению, – рассказала Алена Гаршина в ходе прямого эфира в региональном ЦУР.

По данным руководителя департамента, такое решение федеральных властей обусловлено средней индексацией тарифов в стране – за последние годы этот показатель варьировался в пределах 3-4%. Текущая инфляция значительно превысила эти параметры.

– Организации сейчас входят в отопительный сезон. Это большая нагрузка по приобретению топлива, также существует необходимость постоянно рассчитываться за газ. В этом году изменились цены на материалы, которые использовались при подготовке к отопительному сезону, а также их поставки. Эти факторы создали дополнительную финансовую нагрузку на организации. Внеплановое повышение позволит пройти зимний период с меньшим риском, – уточнила Алена Гаршина.

Напомним, увеличение цен на голубое топливо стартует с 1 декабря 2022 года. По данным департамента, тарифы на газ для населения Самарской области планируется проиндексировать не выше, чем на 8,5%, что меньше уровня текущей инфляции.

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