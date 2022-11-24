В Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность за найденную банковскую карту

Задержанному грозит уголовный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель обратился в полицию за помощью. Он рассказал, что потерял карту и стал получать уведомления о списании средств.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник стал расплачиваться чужой банковской картой в магазинах. Он успел потратить 16 тысяч рублей. Правоохранители изучили выписки, опросили продавцов и изъяли записи с камер наблюдения. Сотрудникам полиции удалось поймать подозреваемого.

Задержанный признался, что нашел карту на улице и попробовал ей расплатиться. После удачной оплаты мужчина перестал себя сдерживать и купил еду, алкоголь и бытовые товары. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит 6 лет колонии.

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