В Самарской области чиновнику и предпринимателю не удалось оспорить приговор за мошенничество

Облсуд оставил приговор без имзенения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор по делу о мошенничестве в Октябрьске. Обвиняемыми по нему проходили главный инженер МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» Александр И., а также ИП Илья Ч. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По данным правоохранителей, 29-летний чиновник и 35-летний предприниматель оказались причастны к созданию схемы хищения бюджетных денег. Речь идет о средствах, которые были выделены на ремонт объектов образования и культуры в рамках реализации целевых программ.

Ранее суд признал главного инженера МБУ виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно, а предпринимателю — 1 год 9 месяцев условно. Однако они не согласились с таким приговором и подали апелляцию. Недавно Самарский областной суд рассмотрел жалобы и оставил решение предыдущей инстанции без изменений.

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