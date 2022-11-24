ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Общий объем сделок составил 208 млрд рублей, что на 16% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Доля программы в общем объеме выдач сейчас составляет 20%. Средний размер кредита достиг 6,5 млн рублей.

Наибольший объем выдач по «Ипотеке с господдержкой-2020» приходится на Москву и область, где заемщики с начала года получили около 85 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь на покупку недвижимости банк выдал свыше 23 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также входят Краснодарский край (почти 17 млрд рублей), Республика Татарстан (9,2 млрд) и Ростовская область (5,6 млрд).

«Мы считаем, что решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка. Важно не забывать про национальные цели по вводу нового жилья и одновременно – о процентных ставках для заемщиков, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой. Одновременно мы видим, что программа во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 гг. Мы рассчитываем, что при благоприятной экономической ситуации в следующем году рынок жилищного кредитования сможет показать высокие объемы продаж, даже если ипотека с господдержкой не будет продлена», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.