Самарцы больше предпочитают украшения с фианитами, чем с драгоценными камнями

Многие самарцы уверены, что украшения с драгоценными камнями подходят только для торжественных случаев. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, как самарцы относятся к драгоценным камням: 16% предпочитают украшения с бриллиантами и алмазами, а 29% покупают фианиты. Результатами исследования бренда SOKOLOV и аналитиков A2:Research поделились с «КП-Самара».

Опрос показал, что 41% самарцев считают, что в их окружении не принято носить дорогие украшения, а также что украшения с драгоценными камнями носят только взрослые люди. Как оказалось, только у 16% опрошенных друзья и родственники выбирают ювелирные украшения с алмазами и бриллиантами.

Выбор фианитов 85% самарцы объясняют тем, что по внешнему виду они не отличаются от драгоценных камней, и разница незаметна. Около 14% жителей признались, что покупают фианиты, потому что они дешевле.

Большая часть опрошенных уверены, что украшения с фианитами можно носить ежедневно, а с драгоценными камнями надевать только для торжественных случаев или праздников. Для 75% самарцев украшения с алмазами и бриллиантами – признак статусности, для 25% –способ инвестиций, а 45% стали бы чаще покупать их, если бы увеличился доход.

По данным аналитического центра SOKOLOV, средний чек на ювелирные украшения со вставкой из фианита за 10 месяцев этого года в Самаре составил 2 971 рублей, а с драгоценными камнями – 14 286 рублей.

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