Стало известно, какие страны Европы продолжают выдавать россиянам шенген

Выдавать туристические визы россиянам продолжают более 15 стран Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, какие страны Европы продолжают выдавать россиянам туристические визы. Всего в Шенгенское соглашение входят 26 государств. Не поменяли свое отношение к гражданам РФ 16 из них.

В настоящее время российских туристов не пускают Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия. При этом данные страны продолжают выдавать визы по существенным обстоятельствам.

Наиболее лояльны к туристам из России Франция, Австрия, Италия, Швейцария, Германия и Венгрия. С приближением зимы в эти страны стремятся ради горнолыжных курортов. Оформление и выдачу шенгена консульства данных стран ЕС проводят довольно оперативно и без проблем.

Отметим, после приостановки соглашения между Россией и ЕС срок рассмотрения документов и выдачи виз увеличился до 45 дней. Как пишет ФАН, вырос и размер сбора — с 35 до 80 евро.

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